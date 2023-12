Jared Laureles, Víctor Ballinas y Enrique Méndez

El senador Napoleón Gómez Urrutia reveló que existe resistencia brutal de los grandes consorcios, particularmente del sector minero, hacia la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya discusión fue pospuesta ayer en la Cámara de Diputados, luego de que se anunció la realización de otro foro abierto para ahondar en la discusión sobre la iniciativa.

En entrevista, Gómez Urrutia, también dirigente del Sindicato Minero, confió (tras participar en una reunión anual con empresarios del ramo) en que es posible llegar a acuerdos con las mineras. Añadió que ahora que se está actualizando la ley en la materia se requiere establecer parámetros, porque no podemos permitir que a los trabajadores los traten como esclavos en la época moderna .

Sobre cómo se reduciría la jornada laboral en la minería, cuando en ese sector el promedio es de 12 horas diarias, el legislador aseveró que los empresarios decidieron normalizarlas, (pero) no deberían ser largas. Una cosa es que se les haya permitido, pero no debería ser, la ley es muy clara. No se puede tener (esas) jornadas y menos en minas subterráneas, pero se acostumbraron así porque hay abandono y descuido en la ley minera y ley laboral .