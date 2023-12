Fabiola Martínez y Lilián Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 12

El Instituto Nacional Electoral (INE) vigilará que en las listas de candidatos no se incluya a violentadores, pero al mismo tiempo pidió a los partidos no intentar meter personas con antecedentes no sólo de violencia política, sino de cualquier otro tipo.

Ningún agresor de mujeres en el poder , citó la consejera Dania Ravel, con relación al sustento de la reforma constitucional de 2019, identificada como la 3 de 3. Además de ser un mandato constitucional es también convicción institucional , añadió durante la sesión extraordinaria de ayer.

Con lo anterior, el criterio 3 de 3 se amplía a 8 de 8 supuestos por los que una persona no podrá ser registrada como candidata y tampoco tener un empleo en el servicio público.

Por otra parte, el INE aprobó el mecanismo para la asignación de curules y escaños por el principio de representación proporcional, identificadas como plurinominales, esto es, los espacios repartidos con base en los resultados que obtengan los partidos en la elección del 2 de junio próximo.