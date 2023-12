En su conferencia matutina de ayer, el Presidente declinó entrar al fondo del diferendo entre su ex colaboradora y el también columnista de La Jornada: yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, y a Jalife también. Y espero que me comprendan las partes .

López Obrador indicó que no es un asunto que corresponda resolver al gobierno federal, pero tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura .

Lo más importante es que se liberó a (Alfredo) Jalife , dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al arresto del perdiodista y académico por una denuncia de Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía.

Sin embargo, fue enfático en la defensa de la libertad de expresión como valor fundamental. “Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro que cada quien tiene su criterio y debemos respetarlo. Hay quienes dicen: ‘a mí me lo compruebas; si no, te denuncio’”.

Identificó claramente que las acciones derivadas del procedimiento penal corresponden sólo a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

No obstante, admitió que si bien es cierto que del ejercicio de la libertad de expresión pueden registrarse excesos, esto no debe conducir a que se limite este derecho.