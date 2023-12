Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 5

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar en febrero una reforma al Poder Judicial que incluirá la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a través del voto popular y resaltó que la iniciativa llega en un buen momento , ya que desde hace años el pueblo exige una justicia pronta y expedita.

En contraparte, su compañera de bancada y presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, comentó que en lo personal no comparte la propuesta que implica elegir en urnas a los juzgadores, ya que considera correcto el diseño constitucional actual que faculta al presidente de la República a proponer a los ministros, que son luego designados en el Senado.

Sin embargo, resaltó la ministra en retiro, hay que escuchar a todas las voces porque son debates que tienen que ir transformando desde luego muchas cuestiones, muchas instituciones .