E

sta semana empezó a circular mi libro From Poverty to Well-Being and Human Flourishing, Vol. 1. Integrated Conceptualisation and Measurement of Poverty, publicado por Policy Press de la Universidad de Bristol, Gran Bretaña. El segundo volumen de esta obra llevará el mismo título y como subtítulo: Vol. 2. A Marxian Approach. El volumen en circulación lleva un breve prólogo de Meghnad Desai, profesor de economía jubilado de la London School of Economics y miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, y quien también escribió el prólogo a otro libro mío en inglés ( Peasant Poverty and Persistence in the 21st Century). El nuevo prólogo concluye así: He aprendido mucho por conocer, leer y trabajar con Julio Boltvinik. Aquí presenta para el público lector del inglés su obra vital. Usted aprenderá tanto como lo hice yo . En la contraportada Thomas Pogge, filósofo de la Universidad de Yale, alumno de John Rawls y, junto con Sanjay Reddy, el más importante crítico del Banco Mundial en materia de mediciones de pobreza, escribe un elogio que concluye así: Boltvinik le da al problema de pobreza global persistente un bienvenido nuevo análisis del Sur Global . Es un libro de 238 páginas. Según la costumbre británica, la edición en pasta blanda aparecerá varios meses después, aunque ya hay versiones electrónicas disponibles. Aunque la mayor parte de los textos han sido publicados en español a lo largo de 31 años, el libro también será publicado en español en coedición de El Colegio de México y Siglo XXI Editores, pues actualmente resulta muy difícil para el lector interesado en mi obra obtener una visión integrada de la misma por su dispersión en el tiempo y en el espacio. El libro está dividido en dos partes: I. Conceptualizando la pobreza (4 capítulos) y II. Midiendo la pobreza (5 capítulos). La parte I, además del prólogo incluye mi introducción. La parte II cierra con el epílogo. El libro integra tanto una tabla de contenido detallada como el índice analítico de temas y autores. También tres listas: de gráficas, de cuadros y de abreviaturas. Esta última es poco usual y, aunque a algunos lectores les resulta incómodo mi uso de las mismas, fue indispensable hacerlo en un libro que por su carácter de obra vital, por su énfasis en la formalización, pero sobre todo por su carácter innovador, contiene 271 abreviaturas y símbolos. El uso extendido de las palabras abreviadas/simbolizadas, además de ser imposible cuando se usan ecuaciones (el capítulo 8 usa más de 80 ecuaciones) hubiera hecho inviable su producción para una editorial no subsidiada como Policy Press que tiene que ser autosuficiente financieramente.