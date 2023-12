Desde el 25 de agosto de 2017 estoy inscrito en la Afore Sura, es decir, tengo seis años y dos meses con esta administradora y desde agosto de 2018 solicité mi cambio, pero Sura no me deja hacerlo a PensionIssste.

Me presenté el 17 de noviembre pasado a las oficinas y me atendió la señorita Guadalupe Tinoco, quien me dijo que tengo un rechazo E-30. Posteriormente me pasaron con la agente de servicio Mariel Saldívar Jiménez, número de agente 18100446, quien siguió mi caso y me dijo que su sistema estaba bloqueado, por lo que lo reportaría y que posteriormente me llamaría por teléfono, lo cual nunca ocurrió.

Por ello solicito su apoyo a quien corresponda para que se realice la unificación de cuentas mixtas y cambio de Afore.

Miguel Martínez Castillo

Invitación

Función de la compañía Colectivo Ancestre

El Centro Cultural El Albergue del Arte, como parte del Programa de Residencias Artísticas, invita a la función especial de la compañía Colectivo Ancestre, desde Xalapa, Veracruz, con la obra Muñequita: Pieza escénica unipersonal, de Gina Martínez, bajo la dirección de Alex Benavides

En un tono casi siniestro, la caja de Muñequita se va abriendo y también las heridas que la conforman, para develar a través de esta historia en la que los espectadores serán terapeutas y testigos del secreto que la convirtió en un juguete.

Muñequita se mueve, habla, se viste, juega en su sillita de madera, acompañada por una sonorización llena de voces.

Hoy a las 20 horas en el Foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

Y en eso llegó Milei. Un análisis socipolitico y cultural

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis:Y en eso llegó Milei. Un análisis sociopolítico y cultural, con el antropólogo Elio Masferrer Kan (Profesor investigador emérito ENAH INAH). La cita es el sábado 9 de diciembre a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés.

