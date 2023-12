W

ashington ha decidido embarcarse de lleno en un nuevo episodio de su injerencia imperialista contra los pueblos de América Latina. En medio de las crecientes tensiones entre Guyana y Venezuela por el territorio del Esequibo, controlado por Georgetown pero legal e históricamente parte indivisible del Estado venezolano, el Comando Sur de Estados Unidos ayer llevó a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana. El envío de fuerzas militares estadunidenses fue calificado por el gobierno de Nicolás Maduro de infeliz provocación , y el vicepresidente guyanés anunció que podría ser el preludio para la instalación de bases militares de la superpotencia en suelo venezolano bajo control de su vecino.