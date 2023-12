Afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 27

Jerusalén. Las cadenas de televisión israelíes difundieron ayer videos que muestran a decenas de palestinos en paños menores, con los ojos vendados, bajo la guardia de soldados israelíes en la franja de Gaza, provocando una fuerte polémica en las redes sociales.

Entre los detenidos, testigos de los hechos, periodistas y allegados reconocieron al reportero Diaa Al-Kahlout, corresponsal en Gaza de The New Arab. Este sitio de información con sede en Londres indicó en la red social X: “La ocupación israelí detuvo decenas de habitantes de Gaza, entre ellos al corresponsal de The New Arab en la franja de Gaza”.

Un artículo en la publicación anglófona The New Arab precisa que su periodista hace parte de las “decenas de habitantes de Gaza detenidos por el ejército israelí y (que) fueron forzados a desvestirse”.