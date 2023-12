Tom Bennett

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 27

Tel Aviv., En tres días no hemos encontrado pan para alimentar a mis hijos y sigo tratando de conseguir harina para hacerles pan , relata Fátima Mohammad, de 30 años y madre de cuatro niños, entre ellos una menor diabética. No encuentro comida adecuada para ella y no le queda más que comer cosas que tiene prohibidas. Ha perdido mucho peso .

Originarios de una población al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, Fátima y su familia han sido desplazados en múltiples ocasiones desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamas. Durante el fin de semana, cuando las fuerzas israelíes se acercaron a Jan Yunis, tuvieron que huir otra vez, y encontraron refugio en una escuela cerca de Rafá.

Israel comenzó su bombardeo aéreo de Gaza luego de un ataque de Hamas en su territorio el 7 de octubre, en el que mil 200 personas murieron y 240 fueron tomadas en rehenes. Funcionarios de salud de Gaza, gobernada por Hamas, afirman que más de 17 mil personas han perecido desde que comenzaron las operaciones militares israelíes; las incursiones por tierra empezaron en el norte y recientemente se movieron al sur. Esta acción se ha visto apoyada por un bloqueo que genera escasez de combustible, comida, agua y medicinas.

Después de que los militares israelíes emitieron alarmas de evacuación a miles de personas en Jan Yunis y alrededores –antes de aporrear la zona con bombas–, gran cantidad de personas corrieron al sur, lo que aumentó la presión sobre los víveres existentes.

La ONU ha advertido que la crisis de hambre en toda Gaza se intensifica y amenaza con abrumar a la población civil, pues no entra ayuda suficiente en el territorio. Su agencia para los refugiados palestinos informó que 1.9 millones de personas –85 por ciento de la población de Gaza– han sido desplazados, sus albergues están saturados a cuatro veces su capacidad, y no hay suficiente ayuda para satisfacer las abrumadoras necesidades .

Destino trágico

Más de un tercio de los desplazados internos en Gaza sufren de severos niveles de hambre , según el Programa Mundial de Alimentos. En la parte norte, nueve de cada 10 personas pasan al menos un día sin comer. Si nuestros niños no mueren en la guerra, morirán de enfermedades y de hambre , expresa Asmaa Alustath, de 34 años y madre de tres niños de la ciudad de Gaza, en el norte, donde las operaciones israelíes contra Hamas se enfocaban antes de la reciente incursión en el sur.

Muchas personas se ven forzadas a quemar basura como combustible para cocinar. Algunas remueven los escombros de edificios bombardeados en busca de alimentos enlatados, paquetes de arroz o barras de cereal. Estallan peleas en las colas del reparto de ayuda. Los precios de los pocos alimentos que quedan se han disparado.