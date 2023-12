Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 25

Washington y Nueva York., La promesa del ex presidente Donald Trump de que abusará de su poder y será un dictador sólo el primer día de su eventual regreso a la Casa Blanca provocó gritos de protesta de sus contrincantes demócratas, aumentó la alarma de quienes advierten que representa la mayor amenaza a la democracia y pareció nutrir el ánimo de sus filas electorales, pero, ante todo, generó cada vez más incertidumbre sobre si el principal candidato republicano está jugando o no con sus amenazas de imponer un régimen autoritario en Estados Unidos.

El martes, Sean Hannity de Fox News le preguntó a Trump si esa noche estaba prometiendo al país que nunca abusará del poder contra otros , a lo que respondió en tono burlón: Excepto el primer día . Cuando Hannity le pidió aclarar, Trump sostuvo: Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar (en referencia al petróleo) .

A lo largo de las recientes semanas, un elenco amplio de expertos y comentaristas en Washington y alrededor del país han estado advirtiendo que si Trump logra relegirse el resultado será un régimen autoritario y hasta fascista.

La ex diputada y ex integrante del liderazgo republicano en la cámara baja, Liz Cheney, cuyo padre, Dick Cheney, fue vicepresidente de George W. Bush, advirtió que con Trump en la boleta de la elección presidencial de 2024, Estados Unidos procede como sonámbulo hacia la dictadura .

Agregó en entrevista con CBS News que las herramientas que está utilizando son aquellas que hemos visto siendo usadas por autoritarios, fascistas y tiranos en el mundo .

Alarmantes amenazas

Algunos de los principales medios nacionales, entre ellos The New York Times y The Washington Post, han publicado amplios reportajes sobre las maneras en que Trump, si vuelve al poder, podría usar la presidencia para perseguir y encarcelar a sus críticos, tanto dentro como fuera del gobierno, incluyendo a periodistas. Las amenazas de Trump, frecuentemente justificadas con mentiras, son profundamente alarmantes , afirman historiadores y expertos legales. Ha prometido repetidamente minar partes básicas de la democracia estadunidense , advirtió David Leonhardt en su boletín The Morning, que cuenta con más de 5 millones de lectores y es publicado por el Times.

En su columna en el Post, el comentarista neoconservador Robert Kagan advierte: Estados Unidos está en proceso hacia su crisis política y constitucional más grande desde la guerra civil .

