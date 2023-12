Guadalajara, Jal., El gobernador Enrique Alfaro anunció que presentará una reforma a la Constitución estatal a fin de garantizar un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que esta casa de estudios no esté sujeta a interferencias políticas, con el afán de fortalecer su autonomía.

Hasta abril pasado, cuando falleció Raúl Padilla López, ex rector y líder político de la UdeG desde 1989, la relación entre Alfaro y la universidad era de confrontación absoluta, con manifestaciones de los universitarios casi cotidianas, para exigir mayor presupuesto y respeto a la autonomía.