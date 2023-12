Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 31

Ecatepec, Méx., Habitantes de las colonias Laureles, Las Sánchez, Francisco Villa, fraccionamiento San Carlos y Xochicuac bloquearon por cinco horas la vía Morelos, en esta demarcación, para exigir a las autoridades municipales agua potable.

Los vecinos se apostaron la tarde de ayer en la vía Morelos, en la colonia Laureles, en el sentido hacia la Ciudad de México, donde colocaron llantas, piedras y ramas para impedir la circulación.

Los inconformes portaban pancartas con mensajes como Agua por la red y No al negocio de pipas . Denunciaron que desde el pasado viernes no tienen servicio y hace meses padecen escasez.