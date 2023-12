Ap

Periódico La Jornada

Viernes 8 de diciembre de 2023, p. 8

Los Ángeles., Es enfermizo e hilarante hacer una película en la que se tiene tanto sexo consensual, a menudo con tanta alegría, que no es en absoluto sexy. Aunque la insaciable libido de Bella Baxter podría ser su guía al principio en Pobres criaturas (Poor Things), la liberación sexual (o salto furioso , como ella lo llama) es sólo una parte de este fantástico y anárquico viaje hacia la conciencia. La más reciente cinta del director Yorgos Lanthimos se estrena hoy en las salas mexicanas y estadunidenses.

El cineasta y su estrella, Emma Stone, tienen cosas buenas y extrañas, ya sea que interprete a una esforzada criada de la cocina que se abre camino para ganarse el favor de la reina Ana, o a una mujer victoriana reanimada que busca la independencia. Stone ayuda a que su humor negro sea más accesible y crea oportunidades poco ortodoxas para que ella juegue y se estire. Nosotros, la audiencia, somos los benefactores.

Pobres criaturas no fue un invento del todo. Es una adaptación de la novela de Alasdair Gray de 1992, realizada por el guionista de La favorita, Tony McNamara, cuyas aristas e ingenio no se han embotado y, de hecho, florecen fuera de la crueldad de la película anterior. No te preocupes, el humor es bastante oscuro aquí, pero la autorrealización les sienta bien.

En este depravado y no tan sutil cuento de hadas, los hombres ven a Bella como algo que deben poseer y controlar. Su creador, el doctor Godwin Baxter (Willem Dafoe), un científico loco con violentas cicatrices en todo el rostro desde su infancia como sujeto de pruebas para su propio padre, quiere esconderla lejos de las influencias corruptoras del mundo. Su horrorizado estudiante Max McCandles (Ramy Youssef), alistado para estudiar a Bella, quiere que ella sea su esposa. Y el elegante abogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) ve una muñeca sexual, alguien con el potencial de ser tan salvaje y aventurero como él y evitar la rigidez convencional de su tiempo. Todo el mundo supone que Bella no será un gran problema. Y todos están equivocados.

Incomodidad inmensa

No sería una película de Lanthimos sin una incomodidad inmensa e irreconciliable, como utilizar a una mujer altamente sexualizada con la mente de un niño pequeño con fines cómicos. Pero este no es el primer cuento de hadas que explota a su heroína por su inocencia o ingenuidad. ¿Lo hace mejor si ese es el punto? ¿Está restando importancia a la violación en segundo grado? ¿Es responsabilidad de la película responder? ¿O es este el espinoso debate posterior al cine que se supone que todo el mundo debe tener? Eso es algo que sólo el individuo puede responder.