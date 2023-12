No digo que no (que haya lavado de dinero), puede darse en cualquier lugar del mundo, incluso en Estados Unidos, pero México cumple con los estándares en prevención de lavado de dinero que fijan los organismos internacionales y lo certifican los bancos de Estados Unidos , aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de la institución.

Serrano agregó que el promedio de las remesas es de 300 dólares, para poder lavar dinero se requieren de millones de personas, y no creemos que eso ocurra. Mucho se dice que las remesas crecen de forma grande a México; sí, y lo que lo explica es que el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte y los mayores salarios están en sectores donde trabajan nuestros compatriotas .

Además, precisó el economista, las remesas no sólo crecen a México, es a todo Latinoamérica, México no es el país donde más aumentan, crecen más a República Dominicana o Guatemala, México está a la mitad de la tabla. Hay quien dice que es sospechoso, porque hay envíos de estados donde no hay migrantes, pero, por ejemplo, en Minnesota, está la sede de una remesadora .

Por su parte, Felipe García, director general de Santander México, puntualizó que “todos los bancos tanto a nivel gremial como individual, hacemos todo lo que podemos y usamos las mejores técnicas y tácticas que hay a escala mundial y para controlar todo lo que se puede el lavado. Estamos muy comprometidos obviamente a erradicarlo y es uno de los temas prioritarios del banco, no sólo en México sino a nivel mundial.