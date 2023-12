Ante la declaración previa de la funcionaria estadunidense de que el narcotráfico genera cada año 100 mil millones de dólares que fluyen por su sistema financiero, Ramírez de la O destacó que están en una primera etapa de este diálogo constructivo para el intercambio de información, con el objeto no sólo de detectar el origen de las inversiones extranorteamericanas en ambos países, sino también la trazabilidad.

De hecho, se quiere aprovechar la experiencia del Tesoro para interceptar e interrumpir las redes financieras de las que dependen los cárteles para traficar fentanilo y otras drogas, lo cual será la base de la asociación con México para combatir el tráfico de estupefacientes.

Ramírez de la O ve con esta colaboración oportunidades para introducir temas que son del alto interés de México, en particular pagos digitales y la reducción de costos para las remesas; además la plataforma de intercambio nos va a servir para regular mejor y con menores costos y mayor eficiencia .

China debe ser seguro

La secretaria del Tesoro aseguró que el objetivo del acuerdo no es restringir las inversiones de China en México o incluso en Estados Unidos.

La aclaración parte de la situación que México atrae una importante afluencia de inversiones manufactureras para abastecer el mercado estadunidense, lo que genera preocupaciones de que China u otros países puedan utilizarlo como puerta trasera para eludir las restricciones a los controles de exportación estadunidenses para tecnologías sensibles como los semiconductores.

“México es un socio natural muy importante para nosotros, porque crea oportunidades para poder producir más aquí, para crear más empleos y más ingresos, y en Estados Unidos para una cadena de proveeduría más segura, yo le llamo a esto el friendshoring.

Queremos confiar más en este grupo de países que son amigos, estamos hablando de India, de Vietnam y varios más, pero tenemos grandes oportunidades de ahondar en nuestras relaciones con México , destacó Yellen.