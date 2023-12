▲ La boricua Amanda Serrano (derecha) renunció a su cetro pluma del CMB, con el argumento de que el organismo se niega a evolucionar en el deporte de los puños en favor de la igualdad, al no permitirles pelear 12 episodios. Foto @serranosisters

En el futuro, si un organismo no quiere darnos a mí o a mis compañeras la opción de pelear igual que los hombres, entonces no lo haré por ese organismo sancionador.

Hace unos días la boricua Amanda Serrano, quien fuera campeona indiscutida de la división pluma, renunció al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por no permitirle hacer una defensa con las mismas reglas del boxeo varonil. Es decir, pelear 12 episodios de tres minutos y no 10 de dos como establecen la reglas vigentes en la rama femenil.

No es creer que la mujeres, específicamente, no deben pelear más episodios , continuó Sulaimán; si evitamos mayor tiempo de intercambio de golpes, estamos reduciendo el riesgo de una lesión física o cerebral, o de presentar secuelas más adelante. Por eso el CMB redujo los combates varoniles de 15 episodios a 12 para salvaguardar la salud de los púgiles; lo mismo con los títulos regionales, que deja-ron de ser de más rounds para disputarse en 10 .

Ricardo Monreal, integrante de la comisión médica del CMB, dijo durante la convención que muchas peleadoras reconocían que estarían de acuerdo con las reglas de duración vigentes, siempre que la igualdad se lograra en otros ámbitos, principalmente el salarial.