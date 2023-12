▲ Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, compareció ayer ante senadores de las comisiones de asuntos internacionales, como parte del proceso de su nombramiento como embajador en Noruega. Foto José Antonio López

Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 7 de diciembre de 2023, p. 16

La ratificación de Omar Fayad Meneses como embajador en Noruega avanzó ayer en comisiones del Senado, donde señaló que no tiene méritos para ocupar ese cargo, pero sí experiencia en la administración pública.

El ex gobernador de Hidalgo rechazó que su nombramiento por el jefe del Ejecutivo federal sea un pago de favores por presuntamente haber entregado el estado a Morena en las pasadas elecciones. Aseguró que el PRI perdió la gubernatura porque no supo operar políticamente. Avasallaron, no permitieron un proceso interno democrático, pusieron de dedazo una candidata por la vía del PAN , y ni los priístas ni los panistas votaron por ella.

En entrevista luego de que las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa aprobaron por 17 votos a favor y uno en contra su designación, Fayad Meneses resaltó que no dejó las filas del PRI para ser embajador, sino que abandonó ese partido hace más de seis meses por diferencias con la dirigencia nacional, a la que calificó de la peor que ha tenido esa fuerza política.