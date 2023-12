En declaraciones a medios, recordó que el arresto es consecuencia de una denuncia por violencia política y difamación que presentó la ex secretaría de Economía Tatiana Clouthier, a quien describió como una mujer impecable y que está en su derecho de defenderse .

No obstante, afirmó: siempre he creído en la libertad de expresión y también creo en que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones .

La también ex jefa de Gobierno opinó que delitos como la calumnia deberían ser de orden civil, no penal, como en algunos estados del país.

Pero indicó que le parece extraño que, justo ahora, la fiscalía de Nuevo León, de extracción priísta, actúe en este caso por una denuncia de un año atrás.