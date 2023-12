Raúl Robledo y Josefina Quintero M.

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada

Jueves 7 de diciembre de 2023, p. 10

Monterrey, NL., El articulista político Alfredo Jalife-Rahme fue detenido la noche del martes por la policía de la Ciudad de México, a raíz de una denuncia interpuesta hace un año por la ex secretaria de Economía Tatiana Clouthier, quien lo acusa por el delito de calumnias.

La autoridad capitalina precisó que el arresto del también académico universitario se realizó afuera de su domicilio, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en septiembre pasado.

En la diligencia colaboraron las fiscalías General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y General del Estado de Nuevo León.

Jalife-Rahme fue trasladado a Monterrey, donde está radicada la querella, y ahí permaneció arrestado este miércoles. Deberá comparecer ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

La carpeta de investigación 18753/2023 está integrada por la denuncia interpuesta por Clouthier el primero de diciembre de 2022.

De acuerdo con sus argumentos, en dos fechas distintas, agosto y septiembre de ese año, por medio de la plataforma virtual YouTube, Jalife-Rahme mostró una imagen con textos que (ella) consideró calumniosos .

En breve entrevista con La Jornada la noche del martes, Tatiana Clouthier dijo esperar que se haga justicia y las autoridades realicen su trabajo .

Asimismo, aseguró que el especialista “ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, que soy una entreguista; de que he trabajado una agenda en favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)”.

En NL, asunto penal

Nuevo León es uno de los estados del país donde el delito de difamación todavía se persigue por la vía penal, no civil.