Durante la reunión, donde la oposición insistió en que se requieren jueces independientes e imparciales, no personas subordinadas al Ejecutivo, planteó entre sus prioridades el acceso universal a la justicia.

Señaló que los procesos judiciales se caracterizan por ser largos, inaccesibles y muy costosos, además de que privilegian los formalismos sobre la solución de los problemas. Por ello, sostuvo que es necesario acercar la justicia a las personas más desprotegidas.

De ser designada ministra, expuso que se centrará en cristalizar los beneficios de su mandato constitucional en la vida de quienes han sido históricamente invisibilizados. Enfatizó que la función jurisdiccional debe ser autónoma e independiente, pero también responsable y respetuosa de la división de poderes.

La comisión se declaró en sesión permanente para proceder al análisis y discusión del dictamen de idoneidad y elegibilidad de la terna propuesta por el Presidente.

Ello, debido a que los senadores tuvieron que salir de la reunión para votar en el pleno, y esta no se pudo reanudar ayer mismo debido a que muchos de ellos no regresaron y no se logró el necesario quorum para seguir sesionando.