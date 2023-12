Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 7 de diciembre de 2023, p. 29

Tel Aviv. Advertencia: esta nota contiene detalles perturbadores acerca de personas heridas.

Un niño pequeño que llama a gritos a su mamá sin saber que está muerta, y que grita porque los médicos no tienen suficientes analgésicos para aliviar su sufrimiento. Un niño de 8 años cuyo cerebro está expuesto porque una bomba le dañó partes del cráneo. Una adolescente a la que le extrajeron quirúrgicamente un ojo porque todos los huesos de su cara están rotos. Un niño de tres años con amputación doble, cuyos miembros cercenados están en una caja a su lado. Y en el fondo, el tufo de carne podrida y gusanos que salen de las heridas no tratadas .

Esta es la realidad cotidiana en el Hospital Europeo, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, como la describe el veterano cirujano británico de guerra Tom Potokar, quien trabaja para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Mientras Naciones Unidas advierte que la situación en Gaza es apocalíptica , los militares israelíes han expandido una feroz campaña terrestre desde el norte del territorio sitiado hacia el sur, donde se estima que hay 1.9 millones de palestinos desplazados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha jurado continuar la guerra hasta que el ejército destruya a Hamas, que gobierna la franja y lanzó un ataque letal en el sur de Israel, en el que mil 200 personas fueron asesinadas y 240 capturadas como rehenes. Israel realizó el bombardeo aéreo más intenso de su historia sobre Gaza después del ataque de Hamas. Y en días recientes, fuerzas israelíes han empezado a irrumpir en Jan Yunis, la ciudad más grande en el sur, lanzando el que se considera el mayor asalto terrestre desde la frágil tregua de siete días que se derrumbó la semana pasada.

Dentro del Hospital Europeo, uno de los principales centros médicos que dan servicio a la ciudad y zonas circundantes, los médicos luchan por atender a la interminable corriente de heridos, dice Potokar. Casi la mitad de ellos son niños.

He perdido la cuenta de los niños que hemos atendido con heridas horribles, quemaduras, amputaciones, y que han perdido a toda su familia , comenta Potokar a The Independent desde el interior del complejo hospitalario, del cual, como otros médicos, no ha salido en cinco semanas. Médicos palestinos e internacionales duermen en el suelo, alimentándose de paquetes de tallarines y trabajando en turnos de 14 horas, explica. Relata que una noche por poco lo mata un trozo de metralla que entró por la ventana.

Algunos médicos, incluso enfermeros y cirujanos con los que Potokar trabajaba, han perecido junto con docenas de sus familiares. Por lo menos uno de los 100 empleados del CICR que trabajan en Gaza ha muerto también.

Potokar ha trabajado 14 veces en Gaza. Ha laborado en el campo como cirujano en Somalia, Siria, Afganistán y Yemen, pero este conflicto, afirma, es sin duda el peor .

Vidas destruidas

He visto demasiados niños cuyas vidas han sido destruidas , continúa. Traté a un niño de cuatro meses con significativas quemaduras. Atendí a uno de 8 años que tenía una fractura abierta de cráneo, con el cerebro expuesto. Es horrible de ver, y no para .

En días recientes Potokar atendía en la unidad de cuidados intensivos a un paciente de quemaduras que había huido del norte del país, cuyas heridas eran sépticas porque los vendajes no se habían cambiado en días. En la cama de al lado de ese paciente había un niño de tres años. Tenía dos amputaciones arriba de la rodilla, causadas por un ataque aéreo la noche anterior. Más tarde me enteré de que su padre también tenía una amputación, y el resto de la familia no sobrevivió. Y no es un caso único .

La pausa en los combates durante el alto el fuego de una semana, negociado por Qatar, había dado cierto respiro a millones de palestinos que viven en el enclave de 42 kilómetros de largo. Docenas de rehenes, entre ellos ancianas y niños de sólo cuatro años, fueron liberados. El CICR facilitó el traslado de 104 rehenes, y 154 palestinos detenidos obtuvieron su libertad en el canje.