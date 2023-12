En un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la vía para trascender fronteras y ser una fuente de luz , justifica la revista, que considera que la cantante consiguió una especie de fusión nuclear , de arte y comercio juntos para liberar una energía de fuerza histórica .

Time publica también: Nadie más en el planeta puede movilizar a tanta gente tan bien , y considera a la artista narradora y heroína de su propia historia .

The Eras Tour tiene programados en total 145 conciertos. Cada uno genera ganancias por 13 millones de dólares, lo que eleva la cifra total de la gira a unos mil 900 millones, según el sitio especializado Pollstar, récord absoluto, que sólo la reina del pop Beyoncé puede amenazar.

Hasta ahora, ningún artista o banda había superado el umbral simbólico de mil millones de dólares. La autora de éxitos como Shake It Off o All Too Well sucede al presidente ucranio Volodymir Zelensky en el reconocimiento otorgado por Time.

Taylor Swift es la primera persona del año reconocida por su éxito en las artes y es símbolo del cambio generacional .

Vencedora de una lista de finalistas en la que estaban los presidentes de Rusia y China, el director ejecutivo de OpenAI, los huelguistas de Hollywood, los fiscales que inculparon a Donald Trump y hasta Barbie, Swift es una de las pocas mujeres en recibir esta distinción.