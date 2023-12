Rubiales se volvió más bullicioso, tuvo más contacto con todas, besando y sosteniendo con mucha fuerza. Les frotó la espalda, agarró de los brazos, levantó a varias, a una la tocó en el culo. Los abrazos eran consentidos, pero los besos no. Parecía que algunas jugadoras se movían hacia atrás para evitar los besos , relató.

El ex dirigente también abrazó con entusiasmo y besó a la fuerza a otras jugadoras inglesas, en sus mejillas, sujetándoles la cabeza y golpeándose de manera inapropiada algunas partes de su cuerpo , explicó Hewitt.

Rubiales no sólo besó a Hermoso a la fuerza en la boca , pues también habría tenido un comportamiento inapropia-do con algunas jugadoras de la selección inglesa, señaló Debbie Hewitt, presidenta de la Federación de Futbol de Inglaterra, de acuerdo con el informe del Comité Disciplinario de la FIFA.

Madrid. El beso forzado a Jennifer Hermoso fue el inicio de una bola de nieve de una serie de agresiones que Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Españo-la de Futbol, cometió en la final del Mundial Femenil 2023 y por los cuales la FIFA decidió inhabilitarlo por tres años.

Rubiales calificó de repugnante que Hewitt lo describa como una especie de tipo sucio y la acusó de mentiras flagrantes y de hablar con ignorancia .

Respecto de su actitud hacia Coombs, el ex dirigente expresó que intentó reconfortarla por-que se había lesionado en la fi-nal, que acabó con una venda en la cabeza y puntos de sutura.

La presidenta de la FA también subrayó el tono desagradable y agresivo del español, descontento con la plaza que le atribuyó la FIFA antes de la ceremonia de entrega de las medallas.

Otro acto de Rubiales que molestó a la FIFA fue cuando el ex directivo se tocó los genitales tras el triunfo de España como supuesta muestra de superioridad.

España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Esto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un acto sexista , apuntó el ente rector del balompié.

El colombiano Jorge Iván Palacio, el ghanés Anin Yeboah y el austriaco Thomas Hollerer fueron los miembros del Comité Disciplina-rio de la FIFA que confirmaron esta decisión para sancionar a Rubiales, ya adoptada el pasado 30 de octubre y que había sido recurrida en los juzgados por el propio ex presidente de la RFEF. No obstante, esta nueva decisión también puede ser impugnada.