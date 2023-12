Acompañado por Alejandra de la Paz y Alicia Lebrija, directora del Museo del Palacio de Bellas Artes y presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, respectivamente, James Oles precisó que esta iniciativa es resultado de tres años de trabajo en el archivo fotográfico de Fundación Televisa, donde pudo acceder y revisar entre 10 mil y 20 mil imágenes.

El historiador del arte reiteró que esa muestra no es una enciclopedia, ni el fin de una historia , sino el principio de una que apenas comienza a ser contada y que espera pueda detonar varios proyectos más, como una exposición para el año entrante de la fotógrafa estadunidense Phyllis Galembo en el Museo de Antropología sobre danzantes de carnaval en México.

“Mexichrome intenta abrir una caja de Pandora o, para usar otra metáfora, sólo es la punta de un iceberg de imágenes (…) No pudimos incluir a todos los fotógrafos que descubrimos ni todas las maravillosas fotografías que encontramos durante la fase de investigación, así que este es un primer paso.”

Con obra procedente de más de 70 colecciones y archivos públicos y privados, la muestra fue diseñada de forma temática a partir de 10 núcleos: Introducción, Paisaje, El pasado prehispánico, Arquitectura vernácula, Arquitectura moderna, Antropologías, Ansiedad y violencia, Religión y ceremonia, Mercados y comercio y Bandera.

A lo largo de su exhibición, habrá una serie de actividades paralelas, además de que Fundación Televisa creó la plataforma electrónica mexicochrome.mx, en la que el público puede recorrer la exposición de manera virtual y acceder a contenidos diversos.