Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 7 de diciembre de 2023, p. 2

¿Qué tiene en común la pintora y grabadora española Elvira Gascón con la poeta y pintora de origen francés Alice Rahon? Aparte de ser artistas, ambas llegaron a México en 1939, en el contexto de los años turbulentos de la guerra civil española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gascón arribó como exiliada y Rahon, que estaba de viaje en el continente americano con su esposo, el artista austriaco Wolfgang Paalen, y la fotógrafa suiza Eva Sulzer, prefirió quedarse en nuestro país.

El Museo Kaluz, desde que abrió sus puertas en 2020, ha puesto especial interés en la obra artística de las mujeres. En consonancia con esta línea, las exposiciones Impresiones, con 78 piezas de Rahon (1904-1987), y De ideas largas y cabellos cortos, con 90 obras de Gascón (1911-2000), serán abiertas hoy al público.

En 2009 el Museo de Arte Moderno (MAM) montó Alice Rahon: una surrealista en México 1939-1987, exhibición que contó con poco más de 80 piezas y formó parte de una revisión del surrealismo que hizo este recinto. La exposición del MAM fue la punta de lanza para una revaloración de Rahon, quien se naturalizó mexicana en 1946.

En años recientes, el interés por su obra ha crecido de modo exponencial en México y a nivel internacional. La primera monografía sobre Rahon, en inglés, fue publicada en 2021 por la Galería Wendi Norris, de San Francisco, que la representa. Entre sus ensayos, el libro incluye uno de Daniel Garza Usabiaga, curador invitado de la exposición en el Kaluz.

También en 2021, la revista The New York Review of Books publicó toda la obra poética de Rahon, traducida del francés por Mary Ann Caws, que incluyó cartas a Picasso, Bretón y Paalen, entre otros, así como poemas recién descubiertos. Además, el Instituto Getty adquirió el archivo completo de la artista, mientras el Instituto de Arte de Chicago posee y exhibe dos de sus pinturas, Peau de soleil (1944) y Autorretrato y autobiografía (1948).

Impresiones, por su parte, es una exposición que, dentro de la amplia y diversa producción de Rahon, pone especial interés en sus representaciones del mundo natural, en particular sus paisajes.