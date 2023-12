La funcionaria explicó que estos bienes son parte del acuerdo de reparación del daño al que se llegó con los ex funcionarios panistas Nicias Aridjis, quien fue director general de Obras y Desarrollo Urbano, así como Luis Vizcaíno Carmona, ex director general Jurídico y Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, ambos juzgados y sentenciados por enriquecimiento ilícito.

En el acto protocolario realizado en Petén 329, colonia Narvarte, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, afirmó que la corrupción en el sector de bienes raíces no es un mito, ni mucho menos una persecución política, sino un entramado de favores e irregularidades en el que ex funcionarios se beneficiaron de manera alevosa, inmoral e ilícita del cargo gubernamental que en su momento ostentaron.

▲ El edificio de Petén es uno de los que fueron asegurados tras las denuncias contra los panistas. Foto La Jornada

Agregó que hasta el momento ha sido llevados a proceso un ex delegado, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora de la demarcación.

Recordó que hay otros cinco servidores públicos con niveles altos y mandos medios que son investigados y adelantó que está por sumarse una sentencia más, en la que no habrá devolución de inmuebles, pero sí recursos que serán entregados a la ciudad.

Por separado, el presidente local de Morena, Sebastián Ramírez, reconoció el actuar y la firmeza de la fiscal capitalina para no dejar impunes los actos de corrupción cometidos por el cártel inmobiliario.

Consideró absurdo que pese a la evidencia y el reconocimiento que algunos involucrados han hecho de las corruptelas que cometieron, personajes como Santiago Taboada, Jorge Romero y Christian N, entre otros, sigan en su papel de víctimas.