n 2021 el pueblo de Nuevo León acudió a las urnas para decidir al gobernador que sustituyó a un mandatario tan mediático como fallido, Jaime Rodríguez, El Bronco, y al hacerlo mostró que no aprendió la lección. Los neoleoneses no diferenciaron los likes de los votos y acudieron a las urnas para en ellas poner su me gusta en lugar del sufragio. Gracias a esta decisión tomada desde las redes sociales hoy tienen a Samuel García de gobernador.

Poca importancia tuvo la ausencia de corrección política durante la elección de 2021 en Nuevo León. Aquella penosa escena en que Samuel exige a su aún más famosa y popular esposa, Mariana Rodríguez, cubrir su pierna durante una transmisión bajo el argumento de “me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”, pasó a la anécdota sin importancia a pesar de haber sido muestra evidente de un machismo que no debería tener lugar en el gobernante de ningún lugar del mundo, menos de un estado como Nuevo León que, en un país con un grave problema de violencias contra las mujeres, ocupa a escala nacional el tercer lugar en feminicidios.

Parte del discurso que llevó a Samuel García a ganar simpatías, y con ello las elecciones, partió de acusaciones a su antecesor, El Bronco, a quien criticó por haber solicitado licencia a su cargo para contender por la Presidencia en 2018. Las ambiciones del gobernador no pueden estar por encima de las ambiciones del estado , incumplió con su palabra de quedarse en Nuevo León , no estamos en contra de los derechos políticos de Jaime Rodríguez, pero sí en [contra de] que su intención personal se interpuso ante el interés colectivo , escribió el entonces senador por Nuevo León en lo que ha sido su más exitosa herramienta para alcanzar sus ambiciones políticas, las redes sociales.

En 2021 Samuel aseguró que, a diferencia de El Bronco, no se distraería con los comicios de 2024 y que estaría los seis años completos del periodo para el que fue elegido. Dos años, nada más, le duró a Samuel aquella promesa que quedó en un compromiso público incumplido cuando solicitó licencia a su cargo para contender por la Presidencia en 2024.

Aquella tomadura de pelo no le afectó en la popularidad. Durante el cortísimo periodo de su precampaña, sólo 10 días –aunque promocionó su imagen con fines electorales durante meses–, dio muestras de que alcanzaría y rebasaría en preferencias a la candidata del Prian, Xóchitl Gálvez. Por ello, y ante la señal de que el voto anti-4T no iría mayoritariamante para Xóchitl sino para Samuel, el viejo dinosaurio priísta, coludido con su histórico rival, el PAN, operó con la suciedad que lo caracteriza para, al amparo de la norma, arrinconar a un torpe y soberbio Samuel García hasta lograr que desistiera en su intención de contender en la elección de 2024 al enfrentarlo a la posibilidad de que un rival político tuviera la facultad de escudriñar hasta en el último rincón de su gestión.