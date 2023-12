En 2019 recibí al IMSS con 215 mil millones de pesos en reservas, hoy tenemos 425 mil millones, un incremento de 97 por ciento , aseguró; una suficiencia financiera de la institución que no es causalidad; innovamos para eficientar la recaudación, el gasto y las inversiones y hoy contamos con varios procesos e instrumentos y arreglos institucionales, mejorando la gestión de fiscalización y cobranza. Mejoramos así los ingresos también.

Al rendir su Informe de labores 2022-2023 y presentar el Programa de Actividades 2023-2024, Robledo mencionó que ante otras posibilidades políticas su elección fue el IMSS.

En la vida pública la brújula se llama congruencia, por eso, estoy seguro que la política me tenía trazada una ruta, pavimentada, que me dirigía al sur. Ruta de retorno a un destino al que jamás renunciaré, pero la historia tenía otros planes, mi brújula lo marcó claro: la ruta correc-ta, no la obvia ni la sencilla, es consolidar el nuevo sistema de salud que merece el pueblo de México.

A través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la labor del personal del IMSS durante la pandemia: Fueron héroes y heroínas; ayudaron a salvar vidas. Pusieron en riesgo sus vidas para salvar las de otros .

Robledo agregó que como parte del Plan Nacional de Rehabilitación de Infraestructura, de 2019 a 2023 se invirtieron 38 mil 677 millones de pesos en conservación; están en proceso de rehabilitación 759 unidades de medicina familiar y 211 hospitales; están por entrar en funcionamiento 10 nosocomios, con mil 110 camas adicionales, y se construyen ocho hospitales generales con una inversión de 18 mil millones de pesos en obra y equipo.

El representante del sector patronal y presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Antonio Abugaber Andonie, destacó que el incremento de las aportaciones de los sectores productivos y la eficiente gestión del instituto han permitido un superávit acumulado de 33 mil 400 millones de pesos.