Martínez recordó que la primera propuesta fue rechazada por su grupo debido a que uno de los perfiles no cumplía con los requisitos legales. Pero ahora que sí hay terna, podemos transitar. En el tema de las ministras no estamos por todo o nada. Nosotros estamos dispuestos a dialogar , enfatizó.

Argumentó que las integrantes de la segunda propuesta no tienen carrera judicial y son militantes de Morena. Requerimos un Poder Judicial independiente, y ellas son representantes del oficialismo , puntualizó.

Manuel Añorve, coordinador del tricolor, explicó que la segunda propuesta no cambió y, por tanto, no debe modificarse el voto en contra que emitió su partido la semana pasada, cuando se puso a votación la primera terna.

El Senado aprobó ayer el procedimiento para la elección de una nueva magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante lo cual el Grupo Plural y el PRD abrieron la puerta a la negociación del tema. Aseguraron que no están por el todo o nada, mientras el PRI ratificó que va contra la segunda terna que envío el Ejecutivo.

La presidente del Senado, Ana Lilia Rivera (Morena), se mostró confiada en ahora sí lograr la mayoría calificada requerida para hacer el nombramiento.

Su homólogo Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, anotó que buscará convencer a la oposición para que acompañen una decisión que es propia del Senado.

Ricardo Monreal (Morena) recordó que si no se llega a un consenso, el Presidente de la República puede designar a la nueva ministra de manera directa. A mí me gustaría que no omitiéramos esa responsabilidad y que el Senado hiciera un esfuerzo para construir la mayoría calificada .

Como parte del procedimiento aprobado, la Comisión de Justicia se encargará de verificar que las integrantes de la propuesta cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución. También convocará a comparecer a las aspirantes que considere necesario, a fin de que respondan a las preguntas de los legisladores.