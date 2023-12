También están acusados de haber incurrido en esos actos ilícitos Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República; Vidal Díaz Leal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), quienes de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) también intervinieron en esta operación de la compra de dicho programa de escuchas, a la cual se destinaron 460 millones de pesos.

Sin embargo, la FGR valora desistirse de llamar a comparecer a cuatro ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, ente ellos Omar García Harfuch, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Noé Ramírez Gutiérrez, ex administrador de Pegasus, y Gustavo Salas, ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, entre otros.

Se busca sancionar a quienes intervinieron las comunicaciones privadas de la periodista Carmen Aristegui, cuyo representante legal, Edgardo Calderón, expuso al juez de control que dejar en la impunidad la intervención sería sinónimo de avalar violaciones sistematizadas a los derechos humanos de los afectados.

Osorio Chong niega todo

El secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto, insistió ayer en que durante su gestión no se adquirió Pegasus y que no recibió órdenes del ex presidente priísta ni giró instrucciones para espiar a periodistas e integrantes de la sociedad civil.

Destacó que en el Cisen se tenía un sistema diferente y se utilizó para espiar a criminales, una vez que un juez hubiera aprobado la medida, con el fin de tener elementos para poder procesarlos.

Osorio Chong aseguró haber pedido que se entregara al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la información sobre el procedimiento seguido para las escuchas, que siempre tenían el amparo de un juez , insistió.

El ex funcionario pidió que se presenten pruebas sobre los planteamientos públicos de que él adquirió el sistema Pegasus y espió a periodistas y miembros de la sociedad civil, tema que, recordó, ya ha rechazado en el pasado.

(Con información de G. Saldierna)