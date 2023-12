Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de diciembre de 2023, p. 5

Puro perdedor, puro cartucho quemado , resumió Mario Delgado su postura sobre el equipo de la precandidata opositora, Xóchitl Gálvez, anunciado unas horas antes de la conferencia de prensa semanal del presidente de Morena. Respecto de la posible inclusión de Marcelo Ebrard como candidato al Senado, el dirigente dijo que no hay noticias , pues el ex canciller no se ha manifestado .

En el tema de los equipos de campaña fue al contraste luego de que el domingo anterior la precandidata morenista presentara a los responsables del diálogo con la sociedad: Imagínense el equipo que tiene la doctora (Claudia) Sheinbaum comparado con estos cartuchazos .

El dirigente y coordinador de la campaña morenista opinó sobre algunos de los nombres en la lista de la acera de enfrente: de Rubén Moreira expresó que es el mapache mayor ; de Max Cortázar, el “orquestador de la guerra sucia” en 2006; de Carolina Viggiano, que ya perdió frente a Morena.

Por si faltan firmas falsas , subrayó, Gálvez incorporó a Margarita Zavala. Otro cartucho quemado que mereció mención fue el perredista Jesús Ortega, encargado de prospectiva, quién sabe qué será eso .

La habitual rueda de prensa de Delgado comenzó con el balance de actividades de la precandidata durante la semana anterior. En la que corre, completó, Sheinbaum estará en diversas poblaciones de Guerrero, Puebla, estado de México y Tlaxcala, para cerrar el próximo domingo en la Feria del Libro de la Alameda, con Paco Taibo .