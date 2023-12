El Washington Post prosigue el aburrido monólogo de Raz, y agrega otros observadores (de quienes no cita su número y los deja en el cómodo anonimato) , quienes aducen en conjunto que “Netanyahu –que como candidato prometió aniquilar el gobierno de Hamas en Gaza–, al contrario, prosiguió una estrategia que no interrumpió el statu quo de una población palestina dividida, dejando a Hamas gobernar en Gaza y a su rival, la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania”. ¡Esto lo sabe cualquiera en Medio Oriente, sin necesidad de ser historiador u observador israelí !

▲ Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, durante una conferencia de prensa junto con el canciller alemán, Olaf Scholz, a mediados de octubre en Tel Aviv. Foto Ap

De nuevo el Post cita a analistas anónimos: el cisma intrapalestino sirvió los propósitos de Netanyahu y oponentes a la solución negociada de dos estados al conflicto, al obstruir la capacidad palestina de oponerse a la ocupación de Israel . ¡Vaya sofisma!

La supuesta solución de los dos estados lleva 76 (sic) años, desde 1947/1948 (resolución 142 del Consejo de Seguridad de la ONU); o hace 56 años: desde 1967 (resolución 242); o hace 50 años, desde 1973 (resolución 338).

Como gusten: ¡La irresoluble solución de dos estados existe 40 o 20 o 14 años antes de la eclosión de Hamas en 1987, rama palestina de los Hermanos Musulmanes (artefacto de los servicios británicos de inteligencia), durante la primera Intifada (https://bit.ly/3TcufGf)!

El Post afirma que los críticos anónimos dicen (sic) que Netanyahu financió las operaciones militares de Hamas y permitió la archisabida transferencia de dinero de Qatar . Luego cita al jázaro Anshel Pfeffer, biógrafo de Netanyahu, quien asevera que éste se centró en Irán (¡megasic!) y dejó de lado el contencioso palestino que considera un distractor .

La obsesión-compulsión de Netanyahu siempre ha sido destruir a Irán. ¿Se saldrá una vez más con la suya? No es tan fácil.

The name of the game: Israel anhela ser la única potencia nuclear clandestina de Medio Oriente.

