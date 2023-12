Su actividad pública no ha sido independiente de los poderes políticos (seis años hizo política desde Los Pinos, con su esposo, Felipe Calderón Hinojosa) ni es ajena a los partidos ni a otros poderes como los empresariales y religiosos. Sin embargo, se le ha colocado como encargada de los asuntos de la sociedad civil .

El PRI quedó en segundo lugar, con Rubén Moreira y Carolina Viggiano como principales operadores y Enrique de la Madrid a cargo del plan de gobierno (ausentes, el ya ex gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, sin ningún nombramiento, y el dirigente nacional priísta, Alito Moreno). Al PRD, algunas minucias proporcionales a su condición deficitaria. Y los hijos de la candidata casi como única concesión a la avasallada Xóchitl.

Hubo un especial énfasis de Sheinbaum para puntualizar que este equipo sólo se encargará de tales diálogos; también se ha advertido que no debe verse tal conjunto de personas como un boceto de futuros cargos en la eventual administración federal claudista.

El equipo es coordinado por Juan Ramón de la Fuente, representante del gobierno obradorista ante Naciones Unidas hasta hace poco, quien fue secretario de Salud durante el gobierno zedillista y, luego, rector de la UNAM, entre polémica y acusaciones que persisten. Por ejemplo, la socióloga Teresa Rodríguez de la Vega publicó en redes (@tesiture, en X), respecto a De la Fuente: “El rector que auspició la ocupación de Ciudad Universitaria por la policía militarizada hoy nos explicó en qué consiste ‘dialogar’ (...) El rector que encarceló a cientos de estudiantes que luchaban contra las cuotas en la UNAM hoy se aventó la puntada de decir ‘educación pública y gratuita desde el prescolar y hasta el posgrado’”.

Entre los invitados a esas tareas de coordinación destacan Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, ministros en retiro, lo cual parece indicar el especial interés en dar cuerpo a la propuesta obradorista de reforma judicial profunda.

También llamó la atención la incorporación de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua y ex panista durante décadas, y, aunque no estuvo en el estrado, de Alejandro Murat, quien fue gobernador de Oaxaca y, habiendo renunciado ya al PRI, busca algún cargo a nombre de la 4T, de preferencia legislativo.

Todo ello en continuidad de la política de pripanización que sostiene Sheinbaum, a semejanza de la que en 2018 y 2021, con López Obrador, tantas distorsiones y traiciones significó. Ah: obviamente, también se agregó a Omar García Harfuch (¿coordinará diálogos sobre Ayotzinapa y Pegasus?). ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx