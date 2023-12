Denny Laine, cuyo nombre real era Brian Frederick Hines y quien es fundador de bandas como The Moody Blues, The Diplomats, Electric String Band, entre otras, falleció a los 79 años. Más reconocido fue por ser parte fundamental de Wings, que formó junto con Paul McCartney .

▲ El guitarrista Laine (izquierda), en la imagen con el ex Beatle, formó parte de The Moody Blues y The Diplomats, entre otras bandas. Foto tomada de Facebook

Laine era oriundo de la ciudad de Birmingham. Desde pequeño la música lo atrapó, y se dice que uno de los ídolos que alimentaron sus ganas por tocar la guitarra fue Django Reindhart, el conocido músico gitano de jazz que ha influido a un sinnúmero de roqueros.

Comenzó con una banda llamada Denny and the Diplomats durante la primera mitad de la década de los 60. Este periodo, aunque no muy recordado, sirvió para establecer su nombre artístico en el que además del de Denny, adoptó el apellido del cantante Frankie Laine. En ese tiempo, con el grupo mencionado, coincidió en tocadas con músicos como Bev Bevan y Roy Wood, quienes se harían reconocidos eventualmente por grupos como Electric Light Orchestra y Wizzard en los 70.

Luego de recorrer escenarios con The Diplomats, Denny salió de la banda y formó The Moody Blues, con quienes obtuvo un reconocimiento más generalizado en el Reino Unido con su versión de Go Now de Bessie Banks y From The Bottom of My Heart.

Entre 1965 y 1966, The Moody Blues realizó un gira con TheBeatles, pero fue en el último de esos años en que Laine dejó al grupo. A pesar de sus constantes salidas de proyectos, Denny no paró de fundar o unirse a otras agrupaciones como lo fueron la Electric String Band, la Air Force de Ginger Baker de Cream, e incluso probó como solista en algún momento.