Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de diciembre de 2023, p. 7

El testimonio de lo que representó el multifacético artista Germán Valdés (1915-1973) Tin Tan, reconocido como el más espontáneo, genial, simpático y ocurrente actor, cantante y bailarín del cine mexicano, ha quedado impreso en el cátalogo Tan Tin Tan: Un mexicano del siglo XXI, resultado de la exposición del mismo nombre que aún se puede visitar en el Museo Kaluz.

La lúdica, dinámica y muy divertida muestra, en la que se reúnen más de 200 piezas, entre objetos personales, cartas, fotografías, carteles de películas y audios, se articuló con motivo del medio siglo del fallecimiento de quien fuera considerado el pachuco y comediante más irreverente, antisolemne, carismático y contracultural del cine nacional.

El cátalogo incluye textos escritos por Blanca del Valle, Miguel Fernández Félix y de los curadores Juan José Soto y Marco Barrera Bassols.

Además de los ensayos De azul, pintado de blue, de Jorge Reynoso Pohlenz; Breve relato de un pachuco genial, de Rafael Aviña; Tin Tan: tú tienes personalidad. ¿Quién, yo?, ¡Qué va!, de Pável Granados; Tin Tan: pachuco, chucho, pocho, tirilo y bailador, de José Manuel Valenzuela; De músico, poeta y loco we all have a little poco, del otro lado del espejo en espanglish, del performancero Guillermo Gómez Peña; Tin Tan, del monero Rafael Pineda Rapé, y Memoria de un hasta pronto, de Rosalía Valdés, hija del comediante.

Durante la presentación que se realizó la noche del lunes en el Museo Kaluz, con la presencia de Rosalía Valdés, los curadores y el músico y cantante Rubén Albarrán, se destacó que Tin Tan es hoy ícono de la cultura popular mexicana; la diversidad de personajes marginales que encarnó le permitió reflejar la precaria situación social de la gente. Su talento y espontaneidad; su irreverencia y antisolemnidad hicieron posible ser crítico de la llamada alta sociedad y de la corrupción gubernamental.

Característico lenguaje