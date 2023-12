No hemos recibido comentarios negativos, y ahora se ha hecho una comunidad con los espectadores del programa , aseguró la productora y directora, quien puntualizó que el valor es que, en tiempos tan duros como los que vivimos, se pueda lograr (con un programa de televisión pública) empatía con lo que supuestamente es lo peor de la sociedad. Que nos tomemos el tiempo de escuchar la versión de mujeres juzgadas penalmente más allá de un delito que hayan cometido o que les hayan fabricado. Saber que, antes de eso, hubo una historia de vida. Es importante reflexionar sobre las penas tan exageradas que no invitan para nada a la reinserción, porque si te condenan a 700 años qué pretenden que harás, ¿estudiar? ¿hacer macramé? Claro que no, así la vida está perdida. Debería haber penas que tuvieran coherencia con el delito y con el supuesto de que te van a insertar a la sociedad en algún momento. Habrá casos extremos en los que sea difícil la reinserción, pero son los que quizá traten de problemas siquiátricos en los que la reclusión debería ser en un centro especializado .

▲ Karime, durante la entrevista en Santa Martha Acatitla para la primera temporada, y luego de salir del penal, parte del especial del sábado. Foto cortesía de la producción

Cartas para la libertad no es una serie sobre la mente criminal ni de cómo estuvo el delito. Lo esencial es la necesidad de hablar de los porqués, de las causas que llevan a estas mujeres a esa situación, contó en otra ocasión la productora que, sin defender la causa, comentó que las protagonistas o tomaron decisiones equivocadas o confiaron demasiado, y no es por justificarlas, sino simplemente que la profundidad del tema penitenciario es más grande y debería ser más humano. ¿Es castigo? Y éste qué genera ¿más odio y resentimiento?

Huete agregó que han surgido cosas interesantes tras la serie, como abordar la objetividad de las penas. Hay casos como el de Alma Rubí, la mexico-japonesa que ya le está dando más ella a la institución que viceversa. Es maestra de todas y ¿qué hace ahí si es la que está aportando? El sistema judicial opera de una manera tan extraña, por ponerle un adjetivo, que cualquiera de nosotros puede caer ahí. Y de inmediato te cambia el discurso... y la vida .

Resaltó que hoy se esté haciendo televisión pública con contenidos de este tipo. “Es importante mencionar que se está haciendo una televisión institucional con todo el esfuerzo del universo y ahí están los contenidos como los que produce el Catorce, que está dando batalla en temas estructurales que atraviesan a la sociedad. Cartas... se volvió un estandarte que decidió alzar la voz; que representa a muchas mujeres que están privadas de la libertad injustamente. Una de ellas, Marisol, decía ‘soy más que un auto de formal prisión’”.

Es un buen espacio porque todos los materiales hablan de temas valiosos , compartió Huete, quien destacó que les llevará el premio (a Santa Martha), porque es el lugar en el que debe estar. Este reconocimiento es importante porque no es fácil hablar; estas mujeres tienen mucho miedo de lo que la gente piense sobre ellas. Las protagonistas han sido formidables y yo estoy feliz de compartir con ellas, que ya son como de mi familia: todos los días nos hablamos y cuando nos vemos lo hacemos con amor. Saben que son parte del proyecto, no nada más es ‘te entrevisto, me das material y me voy’. Estamos en la reunión de los casos nuevos, por lo que para seguir escuchando voces haremos la segunda temporada”.

Por lo pronto, el sábado Canal Catorce transmitirá la liberación de una de las protagonistas. La vimos en prisión pero se le dio seguimiento a su caso. En otros no se puede por la propia naturaleza del delito .