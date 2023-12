De ahí que Repsol haya sido hasta ahora la más directa y contundente en su amenaza, que también se extendió a su filial Petronor, que decidió dejar en el aire la ubicación de una planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en el País Vasco por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España. El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, explicó que esa planta industrial estará en stand-by, porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible .

José Bogas, consejero delegado de Enel, también pidió clarificar la regulación para no afectar las inversiones. “Creemos que no tiene sentido per se, porque ya no es una contribución extraordinaria, y no tiene sentido, porque en lo que es la lucha contra el cambio climático, las inversiones que se necesitan son ingentes. Y esas ingentes inversiones que hay que realizar a futuro, si tenemos un impuesto como éste que nos drena recursos, pues nos drena capacidad de inversión”.

Por su parte, Iberdrola decidió concentrar la mayor parte de sus inversiones en esta materia en Reino Unido, donde tiene cada día más penetración e influencia, y además la regulación es más benéfica para sus intereses. Sólo en los próximos cuatro años invertirá casi 14 mil millones de euros (266 mil millones de pesos) en ese país.