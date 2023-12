Por razones que han sido discutidas durante décadas (pocas anotaciones, no tan violento como el futbol americano o diver-tido como el basquetbol, su estatus de importación extranjera), Es-tados Unidos, el mercado deportivo más lucrativo del mundo, nunca había abrazado plenamente el deporte rey , recordó Time.

En la MLS, Messi no pudo replicar el éxito de la Leagues Cup, ya que sufrió problemas físicos que le impidieron ayudar al Inter a clasificar a los playoffs. Pero lo que no pudo anticiparse era la reacción tan desproporcionada que generaría su fichaje.

La verdad es que, por suerte, tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensarlas, incluso sopesarlas con mi familia antes de tomar la decisión final de venir a Miami , dijo el rosarino a Time. “Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté regresar y no se dio.

"También es verdad que luego estuve pensando mucho en ir a la liga saudita, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en un torneo importante en un futuro próximo”, explicó. Como embajador turístico del país, era un destino que me atraía .

Al final era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecían muy interesantes , resumió.

El fichaje del argentino, el mayor de la historia de la MLS, transformó por completo al Inter de Miami y lo catapultó para conseguir el primer título de su historia, la Leagues Cup, en la que brilló con 10 goles en siete partidos.

Varios de esos tantos parecían escritos en un guion de Hollywood, como el tiro libre que dio el triunfo a Miami en el tiempo de compensación de su debut ante Cruz Azul, ante el asombro de celebridades como LeBron James y Serena Williams y la emoción hasta las lágrimas del propio Beckham.