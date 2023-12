C

inco años de gobierno del presidente López Obrador se han cumplido. Los balances críticos desde la izquierda y desde la derecha se acumulan. La derecha, perdida como está, sólo dice que no se ha hecho nada, o que todo está mal hecho. Ridículo. Ya no sabe leer los datos. Y, por supuesto, no ve ni oye a las mayorías; lo aprendió de Carlos Salinas.

Como a todos consta, la oposición política de derecha está dominada por el pensamiento empresarial ramplón de Claudio X. La derecha académica e intelectual en general, alguna vez con expresión propia –que a veces hasta se pensaba izquierda–, se ha subordinado a la derecha política. La crisis terminal de esa cara de la sociedad la representa muy bien su candidata Xóchitl Gálvez.

Toda esa derecha hoy vive su peor momento; derrotada hasta la raíz en 2018, ya no podrá recuperarse. Un amplio voto potencial para la derecha existe, pero no cuenta con expresión partidista. El PAN y el PRI están por apagar la luz y cerrar las puertas. Los académicos e intelectuales del flanco derecho ni están en posibilidad de cambiar, ni lo desean. Todos ellos pertenecen a un pasado de injusticias y privilegios que está volviéndose historia. El quiebre histórico de 2018 los puso en un pantano.

Ese quiebre tiene ahora un segundo momento con la próxima elección de Claudia Sheinbaum. El pasado de los privilegios, las desigualdades crecientes, la corrupción rampante, acabará siendo enterrado. Pero, a pesar de la debilidad de las oposiciones, para la 4T es un desafío seguir haciendo camino.

La importancia de un programa de gobierno depende del orden en que se construye una estructura de prioridades. No existe la libertad total para definir y decidir esa estructura, porque el Estado de derecho no existe al margen del sistema socioeconómico del que ha nacido; y hoy por hoy ese sistema es el capitalismo. La lucha por la justicia social es la lucha por abrir sistemáticamente el espacio para el Estado social de bienestar, dentro de los límites que le impone el Estado de derecho capitalista.

El Estado de bienestar es la organización más alta y compleja que una sociedad puede darse, y su objetivo no puede ser otro sino la vida; la vida y, por tanto, el cuidado de todos los humanos de una sociedad. El cuidado de los humanos consiste en su alimentación, su vestido, su casa, su salud y su educación. Estas son entonces las prioridades más altas del Estado, y las mismas deben decidir cuáles son los programas prioritarios de gobierno. Nadie debe ser favorecido por esos programas, nadie debe recibir menos cuidados. Si hay favorecidos y menospreciados, hay una desigualdad que es menester combatir con toda la fuerza del Estado. Si hay desigualdad, por el bien de todos primero los pobres es la respuesta.