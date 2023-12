E

l programa Librobús en tu Escuela y tu Comunidad es una estrategia de fomento a la lectura de vinculación con el pueblo. Para visitar centros escolares y las poblaciones de las zonas de más alta marginalidad sin acceso al libro, el programa nació en febrero de 2019, y ha sumado un sinnúmero de experiencias y vivencias en el magisterio democrático y las comunidades. Así se sintetiza el trabajo del fomento a la lectura realizado por el director general y la militancia en la izquierda mexicana desde abajo, en los barrios, colonias, sindicatos, campesinos y las comunidades lectoras, además del activismo social, de la Brigada para Leer en Libertad.

En las escuelas y las comunidades, la actividad inicia en una reunión con los maestros y padres de familia. Bajo el principio de la educación popular, escuchamos y complementamos las actividades; nadie educa a nadie; surge la creatividad comunitaria, se ponen en juego las diversas estrategias de fomento a la lectura, se disfrazan de personajes de los libros los niños, padres de familia, vecinos, maestros. Quince días antes los niños hacen su alcancía con material reciclable, se avisa a los vecinos, siempre hay un cuenta cuentos que llega con el Librobús. Lo más importante es el impacto emocional de los niños, jóvenes y comunidades con los libros, para que inicien su propia biblioteca, la que los acompañe toda su vida; se desarrollan talleres escolares comunitarios en las calles o escuelas, siendo una fiesta donde se destacan los talentos locales; todos los recursos salen de las familias participantes, maestros y municipio. Ahí los docentes y padres de familia rescatan las raíces culturales de las comunidades, entre cantos, danzas, risas, vamos uniendo las articulaciones populares dispersas, tomando como símbolo de conocimiento el Librobús y como eje el gusto y placer de leer, porque libre es quien lee, no quien obedece. Solidarizarse, enamorarse y acercar lo imposible, repiten los maestros; ver cómo se disfrazan la directora y madres de familia de pirata o de Pablo Neruda y pasan a recitar poesía a cada salón o carpa improvisada en las calles.

Así se han creado fiestas y festivales en los municipios y las colectividades escolares que involucran a los pueblos donde va pasando el Librobús, desde el diálogo y los procesos participativos como el Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura Huitzilihuitl de Tizayuca, Hidalgo, donde cada año se concentran representaciones de más de 15 municipios anualmente; el Festival de la Lectura y Cultura y Gastronomía de Actopan; la Creación del Festival de la Medalla al Mérito Alí Chamucero, en Acaponeta, Nayarit; la semana del Festival de la Lectura de Córdoba, Veracruz, por mencionar algunos.

A partir de la creación del programa, en 2019, hemos estado en 872 escuelas de la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Zacatecas. Hemos visitado 72 municipios, volcándose los habitantes a las explanadas municipales a la llegada del Librobús, la mayoría de las acciones fueron acompañadas del magisterio de la CNTE, y municipios; la característica principal de las comunidades es que jamás han tenido contacto con alguna librería, aunado a los precios baratos de los textos.

En Michoacán se realizaron 25 acciones de fomento a la lectura en escuelas y municipios en el último tramo de la ruta. Después de haber visitado San Lucas y Huetamo, en la carretera a Zitácuaro, la avanzada del Librobús se encontró con un retén de encapuchados sin insignias, con armas largas, que preguntaron de dónde veníamos y a dónde nos dirigíamos, revisaron el carro una vez que se les dijo que regalábamos libros a comunidades pobres; al revisar la cajuela encontraron una caja de libros, nos pidieron que les regaláramos libros, que con gusto les repartí, de a cinco a cada uno; me los pidieron para sus niños; me devolvieron mi cartera y mis documentos, pese a que, en la cartera traía 2 mil 300 pesos para los gastos del viaje. Una vez retirada la camioneta hechiza del camino, me dieron las gracias.