Los trenes se van liberando por día. Van a salir dos de manera simultánea a las 7 y a las 11 horas , explicó Lozano y comentó que por ahora el precio que tiene el boleto se basa en un factor por kilómetro que se calculó y que se registró en la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. No es un precio libre, se operará a 1.9 por kilómetro y así van variando según el tipo de pasajero, en función de la oferta de servicios en cada vagón, además de que en su momento se fijará el costo a residentes.

Informó que los 881 boletos que se vendieron para el 16 de diciembre se adquirieron por toda la ruta del Tren Maya, por lo que en esta primera etapa no habrá manera de que la gente lo aborde a la mitad del trayecto. Precisó que a partir de ayer comenzó la oferta de boletos para el 17, 18 y 19 de diciembre bajo el mismo esquema y sostuvo que se mantendrá el precio en el que salieron los primeros, es decir, mil 200 clase turista y mil 800 turista premier.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el director general del Tren Maya SA de CV, Óscar Lozano, sostuvo que se arrancará la operación con cuatro ferrocarriles, ya que aún no se podrá contar con las últimas dos unidades (una llegó la semana pasada y la otra salió ayer de los talleres rumbo a Cancún). Asimismo, reconoció que en esta etapa de preoperación todavía se tienen que ajustar los términos de la venta de boletos, debido a que la empresa militar no tiene un portal para venderlos, por lo que se encargó, por ahora, a una compañía privada.

A poco más de 10 días para la inau-guración del Tren Maya se logró superar el obstáculo técnico más complejo al concluirse la obra del puente atirantado en el tramo Escárcega-Palenque, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora que las vías ya están tendidas, podemos llegar sin problema a Escárcega, porque no podíamos por el puente de Boca del Cerro, pero ya se logró .

Lozano indicó que los trayectos comenzarán con trenes de diesel porque hasta febrero llegarán las unidades híbridas (diésel y eléctrico). A su vez, Maite Ramos, de Alstom México, precisó que el primero de los trenes que se envió a Cancún tiene hasta ahora 8 mil kilómetros de pruebas.