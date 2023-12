O sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel (García Sepúlveda) para pautar (espots) los pocos días que estuvo (como precandidato de Movimiento Ciudadano). Fue impresionante cómo tiene un apoyo del Presidente de la República, y eso no es democrático.

En entrevista previa a un encuentro con personas con discapacidad en la sede del Partido Acción Nacional (PAN), Gálvez dijo que sus comentarios con el representante de Washington los hizo “porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea ahí lo vimos claramente en la mañanera, ¿no?

Según la senadora con licencia, en este punto ambos charlaron sobre geopolítica. Le dejé claro cuáles son mis valores, le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios ni que esos no sean democráticos. O sea, se lo dije abiertamente: yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país .

Refirió que también expresó su preocupación por la inseguridad, porque no sólo está afectando a México, el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos .