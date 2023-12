Además, consideró que en el grave conflicto hay una voz ausente, la de los empresarios, que no se manifiestan quizás porque lo financiaron y mientras tanto el inestable Samuel García pone en tensión a un estado líder en el país .

Después del conflicto por la existencia de dos gobernadores al mismo tiempo y el regreso de García Sepúlveda al palacio de gobierno en la entidad, el coordinador priísta en San Lázaro, Rubén Moreira, sostuvo que el efímero precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano merece juicio político por la grave crisis que ha generado en Nuevo León, que vive momentos muy difíciles y no hay un rumbo claro .

A su vez, García Almaguer sostuvo que los tres poderes en la entidad fallaron: por una parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Salinas Garza, quien pretendió ejercer el mando del gobierno y del Poder Judicial; el Congreso, que funcionó en condiciones vulnerables , pero no tiene atribuciones para aceptar la reincorporación de García, y el propio gobernador.

Samuel actuó irresponsablemente al jugar por la gubernatura, en un cálculo para intentar esta facultad de licencia sin que se convoque a nuevas elecciones y se designe a un nuevo gobernador. Por ello, el Senado debe analizar si hay condiciones de gobernabilidad y, en su caso, la forma de reparar esta crisis institucional, que es a través del mecanismo de desaparición de poderes.