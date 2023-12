Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. 4

Horas antes de que se disipara la incertidumbre legal en torno a quién era el jefe del Ejecutivo en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no era democrático destituir a un gobernador, pero son capaces de eso y más , en alusión a la oposición que enfrenta Samuel García (quien más tarde retomó el cargo sin objeciones). Incluso consideró que son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución de alguien que fue electo democráticamente .

Sin embargo, durante su conferencia pidió mesura y aguardar a que se dirimiera jurídicamente la dualidad que para entonces había en torno al cargo de gobernador, pero deslizó sus suspicacias en cuanto al desempeño del Poder Judicial en esta coyuntura:

Para que la gente se ubique, se unieron todos. Desde luego, cómo iba a faltar la Suprema Corte. Me llamó mucho la atención, iban a decidir creo el viernes, y empiezan amparos y contramparos, pero a las 11 de la noche los vecinos para acá tenían las luces prendidas (en la sede de la Corte), me estaban informando ahí, como si fuese de día, esperando. Y de guardia (Javier) Laynez, el ministro, eso nunca tampoco lo había yo visto.

–¿Con quién hablaría usted? –en alusión al gobernador al que reconocería.

–No, con nadie, yo estoy de observador, porque es como una fiesta de disfraces; entonces, vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos y ya nos vamos a enterar más.

López Obrador advirtió desde temprano que no había posibilidad de destituir a un gobernador hasta ahora si no es por traición a la patria o delitos graves.