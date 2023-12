Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. 27

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) concluyó que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro desvió patrimonio público al no registrar debidamente las joyas que recibió de parte del gobierno de Arabia Saudita, de acuerdo con una última auditoría en la que pide que entregue estos objetos en un plazo máximo de 15 días. La defensa del ultraderechista alega que los regalos eran de carácter personal. De acuerdo con el tribunal, la conducta del ex mandatario puede configurar el delito de malversación de fondos, pues ningún presidente puede recibir objetos o activos para beneficio propio. En la imagen, el político en un mitin antiaborto en octubre pasado en Minas Gerais.