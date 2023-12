Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. 28

Celaya, Gto., Cinco estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Latina de México fueron ejecutados y sus cuerpos hallados dentro de un automóvil abandonado en inmediaciones de la Universidad de Guanajuato (UG) campus Celaya-Salvatierra, en este municipio.

En esa zona fue encontrado también el cadáver de otro joven, pero al cierre de la edición se desconocía su identidad. Los alumnos fueron identificados como Fabián y Virgilio Orozco Mateos, ambos hermanos, así como su primo Pedro Mateos Puente –hijos y sobrino de la ex titular del DIF y ex regidora panista del municipio Fabiola Mateos Chavolla y del ex síndico Virgilio Orozco Galindo–, así como José Eduardo Freire Ortega y Brayan Amoles Gasta.

Los cuerpos de los universitarios fueron encontrados la noche del domingo en un camino de la colonia Primera Fracción de Crespo, donde se ubican las instalaciones de la UG, en el municipio de Celaya, gobernado por Francisco Javier Mendoza Márquez.

Según la primera versión, los jóvenes pertenecían a la matrícula de la UG, pero la casa de estudios lo negó.

Lamentó el asesinato de los cinco estudiantes y reafirmó su compromiso de trabajar de manera corresponsable con las autoridades y la sociedad para construir una cultura de paz.

Por su parte, el rector de la Universidad Latina de México, Carlos José Lemus Muñoz Ledo, hermano del ex alcalde panista de Celaya y ex rector de esa institución privada Ramón Lemus, emitió un comunicado en el que confirmó que las víctimas eran estudiantes de la escuela que dirige.

Exigimos a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y castigar a los culpables.

Informó que ayer se suspendieron las actividades académicas en «señal de luto, en solidaridad con los padres y para acompañarlos en este momento de inmenso dolor”.