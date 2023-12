Ana Mónica Rodríguez

Martes 5 de diciembre de 2023, p. 7

A unos meses de cumplir su 20 aniversario, El Círculo Teatral es protagonista de la obra Aquí no pasó nada, un juguete cómico navideño musical , en el que se abordan los hechos ocurridos tras el sismo de 2017, cuando ese centro cultural quedó severamente dañado en su estructura y tuvo que ser demolido dos años después.

La obra, de Alberto Estrella, se desarrolla con 15 personajes y se presentará el 8 y 15 de diciembre en el recinto de la Condesa. Fue escrita tras el terremoto del 19 de septiembre, “pero la convertí en una comedia con tintes fársicos; me han preguntado por qué hago de una tragedia un juego, y mi respuesta es que en la vida es importante aceptar las pérdidas. No sólo se trata de ganar, sino en muchas ocasiones perdemos y eso no puede derrotarnos; me refiero al espíritu y a los ideales.

“Esta obra me permitió exteriorizar lo que viví en ese momento con cosas tan absurdas como el hecho de que llegaron a cobrarnos la luz, así como una cuenta altísima del servicio de agua y hasta de Internet, pero nosotros llevábamos bastante tiempo –después del sismo– sin utilizar el espacio”, contó Estrella, quien recuerda con humor toda esa época de resiliencia, resistencia y supervivencia del espacio donde se han presentado grandes actores y se han formado nuevos cuadros.

El dramaturgo y actor agregó: con todas esas situaciones comencé a armar una historia, la cual se sucede dentro de una puesta en escena, en una pastorela, en la que los directores y productores, Ana y Jorge, son sorprendidos por un cobrador que llega a cobrar todos esos servicios, y a partir de ahí se desarrollan los conflictos que fueron reales, pero recurro a la ficción para retomarlos.

En esa época, recordó Estrella, “también llegaron varias personas a querer rentar el espacio o incluso comprarlo; lo pidieron para un estacionamiento o un restaurante; otros llegaron con propuestas tentadoras, como, por ejemplo, uno ofrecía comprar el predio y construir un gran edificio, del cual –dijeron– me darían el penthouse, o bien, hubo quien quería construir el teatrito en la parte de abajo y en los siguientes niveles departamentos a todo lujo”.