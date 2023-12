Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. 21

La inversión fija bruta, integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo de México, dio un paso atrás en septiembre, arrastrada por la construcción; mientras el consumo privado, aquel que mide la compra de bienes y servicios por parte de las familias, con excepción de vivienda y bienes de lujo, siguió creciendo en el noveno mes de 2023, impulsada por los bienes importados, por lo que la demanda doméstica en el país mostró tendencias diversas, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador mensual de la inversión fija bruta de septiembre de 2023 se ubicó en 116.1 puntos, lo que representó una contracción de 1.5 por ciento respecto al mes previo, su primera caída desde julio de 2022.

El dato de septiembre estuvo afectado por la construcción, cuyos gastos no habían caído de manera mensual desde agosto de 2022, al descender 4.9 por ciento mensual, principalmente por la no residencial, que se desplomó 11.3 por ciento mensual. Mientras la residencial rebotó 3.4 por ciento en el periodo de referencia, luego de su descenso del mes previo de 3.2 por ciento, pero no pudo compensar la caída de la primera.