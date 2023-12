Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. a12

La halterista mexicana Ana Ferrer tenía seis años cuando Soraya Jiménez logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000; dos décadas después, la veracruzana cumplió el sueño de asistir a una justa veraniega en Tokio 2020, donde se ubicó en la novena posición en la categoría de 55 kilogramos.

Ferrer pagó derecho de piso en aquella ocasión cuando su falta de experiencia la llevó a cometer errores que la alejaron de los primeros lugares. Para los Juegos de París 2024, la seleccionada está convencida de que puede tener una actuación mucho más satisfactoria.

Es mi segundo ciclo olímpico y me estoy enfocando en competencias específicas que me den los puntos necesarios para conseguir mi clasificación. Mi primera meta fue asistir a unos juegos y la segunda es buscar el podio. Para ello me estoy preparando de forma mucho más intensa que antes , comentó la halterista, quien se encuentra en el Grand Prix de Doha, Qatar.

Ferrer enfrenta su segundo ciclo como ganadora de plata y bronce en el Mundial de 2022, por lo que su confianza y experiencia aumentan.