De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 5 de diciembre de 2023, p. a11

Luego de estar alejado de las canchas durante un año, Rafael Nadal tiene modestas expectativas para su regreso al tenis en enero.

En un video difundido ayer en las redes sociales, el español dijo que no quiere exigirse mucho en su retorno:

Es mucho tiempo (sin competir). Espero sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas.

Rafael Nadal indicó que está consciente de que las cosas quizá sean distintas luego de tanto tiempo sin jugar.

Espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera , añadió. Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación distinta, en un terreno inexplorado .

Djokovic cierra como número uno

Novak Djokovic cerrará el año como número uno del ranking de la ATP por octava vez y extendió el récord que había fijado luego de librar una batalla de ida y vuelta con Carlos Alcaraz.